Cheikh Tidiane Ndiaye, 36 ans, a été condamné à purger une peine de 20 ans prison dans les geôles marocaines.

Originaire de Yeumbeul, notre compatriote est accusé d’avoir enlevé et séquestré un Sénégalais.

Selon L’Observateur qui donne l’information dans sa parution de lundi, les faits, qui ont eu lieu à Casablanca, remontent en 2019.

Cheikh Tidiane Ndiaye voulait aider son ami Mbaye Lô à récupérer son argent qu’il avait prêté à Souleymane Tall.

Ils avaient confisqué le téléphone et les clés de ce dernier pour l’obliger à s’acquitter de sa dette.

Souleymane Tall, qui s’est senti menacé, a porté plainte pour enlèvement et séquestration.

Mbaye Lô a fui pour se réfugier au Sénégal. Cheikh Tidiane Ndiaye, qui est resté au Maroc, a été arrêté puis envoyé en prison où il a fait 10 mois de détention préventive.

Malgré le retrait de la plainte de Souleymane Tall, la justice marocaine l’a condamné à 20 ans de prison.

Cet article Enlèvement et séquestration : Un Sénégalais condamné à 20 ans de prison au Maroc est apparu en premier sur Sunubuzz.