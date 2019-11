Au Sénégal, l’enquête démographique et de santé (Eds) continue de 2017 a révélé que 15, 6% chez les filles et 33,6% chez les garçons ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l’âge de 18 ans. De plus, 38% des 20-24 sont mariées avant 18 ans. A propos de l’utilisation de préservatif, ils sont 44,3% et 73,9 % respectivement de femmes et d’hommes. Là où, les besoins non satisfaits sont estimés à 25%.

Pour Madame Camara, de la Direction de la santé, de la mère et de l’enfant (Dsme) qui a exposé sur la santé de la reproduction et dividende démographique politiques et défis, les piliers pour arriver à ce dividende sont le contrôle des naissances, l’éducation, la santé, la gouvernance, les réformes économiques et création d’emplois.

Elle s’exprimait, ainsi, lors de l’Atelier de communication et de plaidoyer à l’intention des bloggeurs sur la planification familiale et sur la santé de la reproduction, ouvert, ce mercredi, à Thiès.

seneweb