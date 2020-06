Des malades qui sont joints au téléphone et qui signalent prendre part à des funérailles ou en train de faire des achats au marché… des cas communautaires qui disparaissent dans la nature pour se soustraire à la quarantaine… des adultes qui extraient leur maman de son lit d’hôpital alors qu’elle était sous-traitement et qui meurt, par la suite, en pleine rue devant la demeure d’un chef religieux… des malades qui se prennent en vidéo et qui nient souffrir de quoi que ce soit… des familles qui chassent sapeurs-pompiers, agents de service d’hygiène et éléments de croix-rouge pour éviter que le corps de leur proche décédé de covid19 ne soit désinfecté… Touba en aura vu de toutes les couleurs depuis l’apparition de la covid19 dans la cité.

À côté de ses réactions épidermiques absolument phénoménales, il y a le port de masques ou, de manière générale, le respect des gestes barrières qui est carrément ignoré par une bonne partie de la population. Tout ce qui précède se résume à une seule chose : l’existence réelle de la Covid19 est niée. Le déni est clair. Cette façon de voir est la resultante d’un paquet de données.

Dans cetre enquête réalisée par Dakaractu-Touba, un Imam, un inspecteur des enquêtes économiques, deux journalistes, un député, un ancien directeur de la maison de l’Outil, un communicateur traditionnel, un chef religieux patron de Solidarité Sans Frontières, un membre d’une association instruite par le Khalife Général des Mourides de prendre en charge les familles confinées donnent leurs points de vue. Ils le font sans fard.

Cheikh Sall ( Imam à Touba) – ” Les populations ne font pas confiance aux hommes politiques “

Au début, le déni était spécifique à Touba. Mais aujourd’hui, c’est presque dans tout le Sénégal que le phénomène existe. Dans la cité religieuse, les populations n’ont pas confiance aux autorités politiques. Le peu de gens qui portent les masques le font par égard au Khalife Général des Mourides qui en a exprimé le souhait. Un État doit avoir l’habitude de toujours dire la vérité à ses populations. Procéder autrement vaudrait mentir. Il y en a eu des mensonges par le passé et il y en aura après. Ce sont ces mensonges répétés qui ont amené les populations à prendre pour faux tout ce qui est annoncé par le pouvoir central. Combien de promesses ont été faites par le passé et qui n’ont jamais été respectées ?

Et puis, l’approche dans la communication a été faussée dès le début. Pour convaincre les populations, il fallait d’abord convaincre les porteurs de voix qui sont les chefs religieux, les maîtres coraniques, les conférenciers etc… Or, ce sont eux qui ont été les premiers à nier l’existence de cette maladie pour n’avoir jamaisété convaincus par les discours trop aériens. Pour communiquer avec une population, il faut d’abord essayer de connaître cette population.

Et lorsque des personnes que tout le monde savait malades d’autre chose ont été déclarées mortes de la covid19, la situation s’est davantage compliquée. Et comme le comité chargé de gérer la pandémie tâtonnait, elle n’a pas su apporter les réponses idoines à ces questions. Ils n’ont pas été à la hauteur.

Pire, on demande aux personnes de porter des masques et on y adjoint même des menaces, mais aucune d’entre ces personnes ne parvient à avoir à sa disposition des masques. On leur impose le confinement et leur promet de la nourriture. Ces nourritures ne sont finalement distribuées qu’après la fin de ce confinement. Autrement dit, l’Etat s’est montré contradictoire à tous les niveaux.

Abdoulaye Bamba Sall (Journaliste) : “Une gestion fantaisiste de la maladie“

