Enquête BBC: « Aliou Sall va déposer sa plainte à la fin des investigations du Procureur »

Aliou Sall va bel et bien déposer une plainte contre la BBC. L’affirmation est de l’avocat du concerné Me Moustapha Dieng qui dit attendre que le procureur termine ses investigations conformément à la loi, « J’ai l’impression que dès fois, les gens ne veulent pas comprendre. Ce n’est pas moi, c’est le code de procédure pénale en son article 626 qui dit que lorsqu’une personne veut intenter une procédure en diffamation si le parquet ouvre, il est impossible en droit d’y donner une suite. Parce qu’aucun juge ne peut statuer. Il est sursis à la poursuite et au jugement du déni de diffamation.

J’avais annoncé, avec mon client que nous irons jusqu’au bout pour laver notre honneur et maintenir la considération que beaucoup de sénégalais ont pour Aliou Sall », a soutenu l’avocat sur les ondes d’Iradio. Me Moustapha Dieng précise ainsi que Aliou Sall n’a pas renoncé aux poursuites, « lorsque le parquet finira ses investigations, nous engagerons toutes les poursuites idoines pour que justice soit rendue à Aliou Sall qui a été incontestablement diffamé ».