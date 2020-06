Huawei a organisé ce mardi 23 juin, à Beijing (Chine), une visioconférence sur la gestion de la crise de la Covid19 dans l’éducation avec la participation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). C’était une initiative à laquelle a pris part naturellement le ministère de l’éducation nationale du Sénégal en la personne du Coordonnateur du SIMEN (Système d’Information et de Management de l’Education nationale), M Seyni Ndiaye Fall. Revenant sur les mesures prises par le Sénégal après l’apparition du premier cas de coronavirus début Mars, il a rappelé que le ministère de l’éducation a ainsi adopté une mesure importante appelé « Apprendre chez soi » / « Etudier à la maison ». Cette mesure inclut les cours en ligne, les cours à la télévision, les cours à la radio communautaire, et les classiques cours sur papiers.

« L’un des plus importants principes du Ministère de l’Education Nationale est l’égalité. Tous les élèves sénégalais ont sans exception droit à une éducation de qualité. De ce fait, le ditministère a mis en place, un autre programme d’enseignement à distance, « les cours à la télévision », une chaine de télé d’enseignement qui permet aux élèves n’ayant pas internet, de continuer leur éducation. Ainsi, qu’une radio communautaire, pour les élèves vivant dans des zones éloignée, sans accès à Internet et à la Télévision, leur permettant ainsi de continuer leurs cours» a d’abord précisé M Fall.

Plus encore, a-t-il ajouté, « Certains élèves vivent dans des zones encore plus éloignées, et n’ont même pas accès à l’électricité. Ils ont eux aussi droit à l’éducation. Le ministère de l’éducation a mis à disposition des photocopieuses pour les instituts d’éducation comme appui, pour produire des documents imprimés à distribuer aux élèves n’ayant pas accès à Internet, ainsi qu’aux supports TV et Radio. Ces efforts ont pour but de respecter les principes de l’éducation l’égalité et l’éthique ».

Dans le cas des cours en ligne, dira M FALL, il a été adopté le e-learning, une plateforme sur laquelle le ministère de l’éducation a travaillé durant ces dernières années. « Nous avons aussi développé des outils d’apprentissage numériques. L’effort de digitalisation avait déjà commencé depuis quelques années au Sénégal. Les professeurs utilisent la plateforme de cours en ligne pour continuer à enseigner, eux tout comme les élèves bénéficient de ces ressources et outils d’apprentissage numérique » dira-t-il.

Mais comme toutes les solutions digitales, celle-ci à ses limites. Le Sénégal ne dispose pas d’une couverture numérique nationale. Beaucoup de zones n’ont pas cette couverture, ce qui constitue un réel challenge a reconnu le Coordonnateur du SIMEN. C’est ainsi que l’apport des partenaires comme Huawei Technologies et l’Unesco a été prépondérant.

« L’UNESCO nous a fourni des équipements et facilités au ministère de l’éducation du Sénégal, ainsi que la formation des enseignants et élèves. Dans la coalition mondiale pour l’éducation initiée par l’UNESCO, Huawei Technologies fournira des tablettes, solutions et plateformes d’enseignement à distance gratuits, au ministère de l’Education Nationale. La collaboration entre Huawei Technologies et le Ministère n’a pas débuté en cette période de crise de Covid19. Les deux parties ont commencé à travailler ensemble il y a quelques années. Ils collaborent sur un important projet national conduit par la multinationale, avec la participation de plusieurs de leurs experts » a-t-il révélé.

Huawei Technologies a-t-il dit enfin, a construit le réseau du Ministère de l’Education et le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications, et a fourni un large support technique sur ce projet. « Cette collaboration entre Huawei Technologies et Ministère de l’Education Nationale a engendré un grand succès, pour les deux parties » a-t-il conclut.

Rappelons que ce webinaire a réuni plusieurs experts dans le domaine de l’éducation mais aussi des nouvelles technologies tel que M Ken Hu Deputy Chairman and Rotating CEO at Huawei, ou encore M Borhene Chakroun Director for policies and lifelong learning system à l’Unesco