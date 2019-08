Entre les réalisations de Macky et les insultes de l’opposition les Sénégalais ont choisi

Les réalisations et programmes du Pt macky Sall ont ils par leur amplitude richesse et variété découragé,toute alternative crédible rejetant les « opposants « a la calomnie au détriment de toute réflexion sérieuse sur un efficient projet pour le pays.

Lors de la campagne présidentielle les sénégalais ont choisi le concret le visible :le Sénégal qui décolle a tous points de vue et les immenses perspectives qui s’ouvrent et a court terme.

La difficulté d’avoir un quelconque programme alternatif crédible et l’indigence de l’imagination ont scinde l’opposition en deux

1/ ceux qui ne voient pas quoi proposer ,qui sont donc aphones et refusent de reconnaitre par orgueil ce qui est patent

2/ Et ceux qui ont décidé abandonner tous les sérieux des programmes pour s’adonner sans retenue aux calomnies et diffamations voulant jeter toute forme de suspicion sur la gestion d’un pays en voie de développement a la recherche de partenaires nécessaires au financement de ses projets structurants couteux et pour lesquels il n’a pas de ressources propres.

Cette voie suivie par sonko lors de la campagne semble faire des émules et rassembler ainsi dans une surenchère puérile toutes sortes d’arrivistes peu soucieux de l’intérêt supérieur du pays dans lequel ils ne représentent pas grand chose comme les élections en ont attestées.

comme disait sceptique déjà Raymond Quenau

On peut rever qu’un jour la vérité soit a la mode

Ou encore

Ceux dont les coeurs sont pleins de haine ne peuvent diriger les hommes.