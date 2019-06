Entre Sadio Mané et Mouhamed Salah, Naby Keïta a fait son choix

Après une saison triomphale où ils auront réussi à porter à bout de bras les Reds de Liverpool, les superstars africaines ont été au rendez-vous. Place désormais à leurs sélections respectives pour guider leurs troupes vers un sacre continentale. Auréolés de la prestigieuse Ligue des champions, Mané et Salah auront à cœur de faire une bonne CAN pour se rapprocher du Ballon d’Or. Invité à faire un choix entre ses deux coéquipiers lors d’une interview, le milieu de terrain guinéen a répondu de manière originale.

Naby n’a pas trop voulu se mouiller – ce qui est compréhensible d’ailleurs. En atteste sa réponse pleine de diplomatie. « Les deux sont talentueux et ont une grande technique, jouer contre eux est très difficile même à l’entraînement, ils veulent toujours gagner et marquer des buts. Il est impossible d’en choisir un parce qu’ils sont proches dans leur façon de jouer et qu’à la fin de saison ils avaient marqué 22 buts chacun ».

Vous l’aurez compris, il apprécie énormément ses deux coéquipiers bien qu’il soit très proche du sénégalais Mané. Les trois seront tous de la partie en Egypte.

Le milieu de terrain de Liverpool et de la Guinée s’est voulu ambitieux à quelques jours du début de la CAN en Égypte.

La Guinée s’apprête à débuter la Coupe d’Afrique des Nations le 22 juin prochain contre Madagascar. Une compétition que son milieu de terrain Naby Keita aborde avec beaucoup d’ambition, comme il l’a confié en exclusivité à Goal. Arrivé l’été dernier à Liverpool, l’ancien joueur de Leipzig revient également sur sa première saison sur les bords de la Mersey.

Les progrès de la Guinée avant la CAN

« Le football en Guinée progresse beaucoup, comme dans toute l’Afrique. Nous sommes meilleurs désormais et avons des joueurs dans de bons clubs. Avec les joueurs qui étaient là en 2015, nous avons plus de responsabilités pour aider les nouveaux joueurs à s’adapter. »

Les ambitions avant la CAN

« Le football africain est plein de surprises, vous ne pouvez pas sous-estimer la moindre équipe. Nous avons trois bonnes équipes avec nous [dans la poule] et devons faire de notre mieux pour nous qualifier. Nous croyons en nos chances et nos qualités pour montrer au monde que nous pouvons aller loin dans cette CAN. »

La comparaison entre la Guinée de Naby Keita et le Sénégal de Diouf en 2002

« J’espère que je peux le faire [aussi bien que Diouf en 2002], je ne peux pas m’arrêter à mon niveau maintenant. Je dois faire de mon mieux en club et avec mon équipe nationale pour faire connaître la Guinée dans le monde, avec mes coéquipiers bien sûr. J’essaie de faire de mon mieux dans chaque match. J’espère que les gens se souviendront de moi et de la Guinée à la fin de ma carrière. »

Son positionnement plus bas à Liverpool qu’à Leipzig

« Je prenais le ballon avec plus de liberté à Leipzig pour faire ce que je voulais et jouer avec les attaquants et les ailiers, aller davantage devant le but et marquer. A Liverpool, nous avons plus de joueurs offensifs avec Salah, Mané et Firmino qui marquent beaucoup. Ma première année était pour m’adapter en Premier League, il y a des différences importances entre le football anglais et allemand, mais aussi entre Leipzig et Liverpool dans la façon de jouer. J’espère que ce sera mieux l’an prochain. »

Sa première saison à Liverpool

« Nous avons gagné la Ligue des champions pour la première fois depuis 2005 et avons été à la lutte pour le titre en championnat dans bien sûr c’était très bien pour l’équipe et pour moi d’en faire partie pour ma première saison. Comme je l’ai dit, c’était une saison d’adaptation. »

La comparaison entre Mané et Salah

« Les deux sont talentueux et ont une grande technique, jouer contre eux est très difficile même à l’entraînement, ils veulent toujours gagner et marquer des buts. Il est impossible d’en choisir un parce qu’ils sont si proche dans leur façon de jouer et qu’à la fin de la saison ils avaient marqué 22 buts chacun. »

La méthode Jurgen Klopp

L’article continue ci-dessous

« Bien sûr tous mes entraîneurs étaient bons et m’ont aidé. Klopp sait comment gérer les joueurs et les aider, il parle toujours avec tout le monde sur et en dehors du terrain et aide les joueurs à progresser. Il peut vous faire donner tout ce que vous avez sur le terrain. Tout le monde a vu comment il a fait progresser Salah et Mané et j’espère qu’il pourra faire la même chose avec moi la saison prochaine. »

Ses idoles

« Dans le football africain Yaya Touré, en général, Iniesta. Ce sont deux légendes extrêmement douées. »

goal.com