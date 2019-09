Au Sénégal, les gens ont l’habitude de suivre des théâtres juste dans le but de se distraire. Mais chaque série a son public. Avec ‘’Idoles’’, il ne faut pas s’attendre à ce que tous les Sénégalais nous suivent.

Déjà, avec cette saison, le débat que je vois sur les réseaux sociaux est qu’il y a trop de français. Malgré tout, nous avons un mérite, car c’est à cause de nous que les autres séries sont exigeantes. On ne voit plus certaines légèretés. Les scénarii ont été améliorés et je pense que nous y avons contribué. Le reste, c’est des goûts et des couleurs. Le nerf d’’’Idoles’’, c’est le contenu du film.