La 13ème législature a bouclé ce 30 Juin sa session ordinaire 2020. Cela, après plusieurs mois de travail. Ainsi, les parlementaires vont bénéficier de quelques mois de vacances. Une occasion saisie pour faire le bilan des travaux de la 13ème législature dans un entretien avec le président du groupe parlementaire BBY, M. Aymérou Gningue. Pour le parlementaire, malgré les effets de la pandémie de la Covid-19, des efforts importants ont été consentis dans les travaux de la session ordinaire. En terme de bilan, Aymérou Gningue de souligner que cette session ordinaire a permis l’examen de plus d’une trentaine de projets de budget. Concernant la gestion de la pandémie Covid-19, le président Aymérou Gningue estime que le gouvernement et le président de la République Macky Sall au plus haut niveau, ont fait preuve de courage et de responsabilité dans les prises de décisions dès l’annonce des premiers cas confirmés du Coronavirus. Ainsi poursuit-il toujours, c’est à la population de faire respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour éliminer la pandémie dans le pays. Entres autres questions abordées au cours de cet entretien avec Dakaractu…





PUBLICITÉ

www.dakaractu.com