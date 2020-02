Bingourou Kamara envoie un message à Aliou Cissé. Le gardien de but de Strasbourg veut porter le maillot des lions. Il l’a fait savoir dans un entretien accordé au journal record exploité par Senego.

« Si je suis appelé, ce sera un honneur de répondre. Je pense que tout footballeur aimerait représenter sa nation. Je ne cache pas que je suis intéressé par le Sénégal », a-t-il soutenu.

Pour rappel, Alfred Gomis est forfait pour la double confrontation Sénégal vs Guinée Bissau.

Par ailleurs, Kamara dit avoir suivi avec intérêt la dernière Can. Une compétition où les lions ont été battus en finale par l’Algérie 1-0. « J’ai suivi la CAN 2019 et j’ai beaucoup aimé le parcours du Sénégal. Malheureusement ils ont perdu la finale. Mais je pense qu’ils ont fait une très belle compétition. Ils ont raté la finale de peu, mais ce n’est que partie-remise. La prochaine sera la bonne inchalla », a indiqué l’ancien international Espoir français du RC Strasbourg, également courtisé par les Mourabitounes.