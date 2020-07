Décision attendue le 25 septembre

Éric Zemmour de nouveau face à la justice. Mercredi, le tribunal correctionnel de Paris se penchait sur une nouvelle affaire concernant l’écrivain polémiste. Le chroniqueur de Cnews était jugé pour “injure publique à caractère racial” et “provocation publique à la haine raciale” suite à son discours prononcé lors de “la Convention de la droite”, rassemblement organisé par des proches de Marion Maréchal le 28 septembre 2019. Éric Zemmour avait tenu des propos contre l’Islam et l’immigration. Il s’en prenait notamment aux immigrés “colonisateurs” et à “une islamisation de la rue”. Si son avocat a assuré que les propos de l’essayiste avait été tenus dans un cadre privé – le rassemblement ne se faisant que sur invitation – le fait est que l’intégralité de son discours avait été diffusé sur LCI . La chaîne avait de son côté été “fermement mise en garde” par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Mercredi, en l’absence d’Éric Zemmour au tribunal, les avocats d’une dizaine d’associations de partie civile ont alerté sur “le danger des propos” du polémiste comme le rapportent nos confrères du Télégramme. Le parquet, de son côté, a requis une peine de 10 000 euros d’amende avec possibilité d’emprisonnement en cas de non-paiement. Le tribunal doit rendre sa décision le 25 septembre. En septembre 2019, Eric Zemmour avait été définitivement condamné à 3000 euros d’amende pour provocation à la haine religieuse suite à ses propos tenus en 2016 dans l’émission “C à vous” sur France 5. L’écrivain a depuis, saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.

Par Non Stop People TV