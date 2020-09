Escroquerie foncière: Comment Amina Poté a été roulée dans la farine !

L’animatrice de la TFM, Aminata Poté a attrait, ce mercredi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le promoteur immobilier Thierno Ciss qu’elle accuse d’escroquerie foncière.

Le promoteur avait vendu à l’animatrice deux terrains, à Kounoune, d’une valeur de 3 millions de francs CFA. En sus de 200 mille qu’elle a versé pour obtenir la délibération. Estimant que la vente était régulière et ne souffrait d’aucune ambiguïté, Aminata Poté a commencé les travaux de construction. Mais, grande a été sa surprise quand le véritable propriétaire s’est présenté avec des papiers authentiques. Ce dernier a saisi les gendarmes qui ont fait arrêter lesdits travaux. L’animatrice, qui avait déjà fait un prêt bancaire, a saisi la justice pour se faire rembourser.

En réalité, Amina Poté n’est pas la seule personne qui a été roulée dans la farine. Celui qui l’avait mis en rapport avec le promoteur immobilier en a pris également pour son grade.

Le prévenu a, devant le prétoire, battu en brèche les accusations qui lui sont reprochés. Essayant de prouver sa bonne foi, il a même brandi une délibération de la commune de Bambilor.

Mais, ses dénégations n’ont pas convaincu Me El HadjDiouf, conseil des parties civiles. Il a déclaré que même si Thierno Ciss dispose d’une délibération portant sur 2 hectares, il a déjà tout vendu et s’est tourné vers les terres du domaine national. Il a réclamé 13 millions de dommages et intérêts pour Amina Poté et 4 millions pour Serigne Mor Mbaye.

Pour le parquet, les manœuvres frauduleuses sont établies puisque le prévenu n’avait pas une autorisation de vente. Il a requis 6 mois ferme.

L’avocat de la défense a plaidé la relaxe. L’affaire est mise en délibéré. Le jugement sera rendu le mercredi 30 septembre.