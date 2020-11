Escroquerie sur les réseaux sociaux : Un « Kocc » arrêté avec sa copine Maïmouna Diouf, par la Division de la cybercriminalité

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



La Division de la cybercriminalité de la police judicaire a mis fin aux agissements d’Abdou Karim Diallo alias « Kocc ». Il a été arrêté suite à une opération d’investigation lancée contre lui après deux plaintes déposées par de ses présumées victimes; A.Ndiaye et O.D. Ndiaye. Il est tombé en même temps que sa copine Maïmouna Diouf.Après l’arrestation de plusieurs personnes assimilées à son identifié, une autre personne surnommé « Kocc » vient de tomber. Il s’agit de Mahmoudou Diallo, alias Abdou Karim Diallo dit « Kocc » qui semble être le véritable terreur des femmes sénégalaise.

Ce dernier avait écrit un message via le réseau social WhatsApp à une hôtesse d’accueil dans un hôtel de la place le 29/10/2020. Il a écrit : « J’ai des documents très compromettants de toi qui peuvent gâcher ta vie pour toujours. Pour aujourd’hui, je te demande de te méfier de vidéo selfie. Tout est piratable. Si tu as compris met Ok sur ton Facebook avant 20H sinon tu verras tes vidéos sur You Tube demain à 9h ».

Restant indifférente à ce message, la plaignante, A. Ndiaye, a reçu un autre message avec un autre numéro. Dans ce message, « Kocc » lui demande de faire un don de sang avec cinq (5) de ses amis en sus du versement d’une somme de 75.000 F Cfa

Suite à ces menaces, elle a décidé de déposer plainte. La Division de la cybercriminalité de la police judicaire qui a pris l’affaire très au sérieux, a réquisitionné l’une des agences de téléphonie mobile pour géo localiser le mis en cause.

L’exploitation du journal d’appels a conduit à l’arrestation de Maïmouna Diouf établie à Nioro du Rip, une localité située à environ 60 km au sud-est de Kaolack. Elle a été identifiée comme l’une des principales correspondantes.

Interrogée, elle a soutenu que « Kocc » qui se nomme Abdou Karim Diallo c’est son copain et ils se sont connus depuis 2017.

Elle a révélé aux enquêteurs qu’elle est même devenue une esclave sexuelle de l’administrateur du site Seneporno. Et que c’est elle qui a donné des information sur la nommée A.Ndiaye à son ami afin qu’il lui extorque des sous.

Arrêté, le sieur Diallo a reconnu les faits portés à sa charge, rapporte le journal L’As. Il a déclaré avoir été un opérateur de saisie à la Daf (Direction de l’automatisation des fichiers) avant de devenir un commerçant dans la vente en ligne de tissus en provenance de Bénin.

Au terme de leur garde à vue, les mis en cause ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, extorsion de fonds, tentative d’extorsion de fonds, complicité d’extorsion de fonds, complicité d’escroquerie sur les réseaux sociaux.

pressafrik