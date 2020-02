PUBLICITÉ

Ils sont vingt-et-un Sénégalais (14 hommes et 7 femmes) à croupir dans les geôles espagnoles, plus précisément à Valence, pour diverses infractions.

Selon le député libéral de la diaspora Mor Kane, repris par Enquête, ils sont poursuivis pour les délits de meurtre, trafic de drogue et violences basées sur le genre.