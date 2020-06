C’est officiel… Oumoul Khairy Sarr repart pour un tour avec IDK Gipuzkoa. La lionne a renouvelé son engagement avec la formation de Donostia pour une année de plus.

Ce sera sa 10e saison avec IDK Gipuzkoa (deux en Liga Feminina 2 et les autres en Liga Feminina Endesa). Toch (36 ans) est une joueuse emblématique du club avec qui elle a disputé 239 matches, dont 179 dans l’élite.

Elle est arrivée à Donostia en provenance de Ferrol en 2009 et, après deux saisons, a signé pour Uni Girona, où elle est restée pour deux saison avant de retourner à IDK Euskotren en 2013. Depuis lors, elle est restée en Liga femenina Endesa. Avec 2026 points, 1018 rebonds et 529 passes décisives, Toch a fini de marquer son empreinte dans ce club, et ses prestations montrent son importance dans le dispositif.

Source: Basket Senegal

wiwsport

