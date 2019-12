Le handicapé espagnol, sorti des flammes, embrasse son sauveur sénégalais, devenu héros en Espagne. Qui lui déroule le tapis rouge.

Le handicapé rencontre son sauveur

Álex et son sauveur, Gorgui, se sont retrouvés après l’incendie. En effet, le voisin de Denia, qui a des problèmes de mobilité et qui a failli mourir lorsque sa maison était la proie des incendiée, a embrassé émotionnellement son héros anonyme. Un immigré sénégalais qui l’a sauvé du balcon et est parti, sans aucune nouvelle de lui.

« Si ce n’était toi, j’allais brûler vif »

Ce mardi, ils se sont revus et Álex a offert à Gorgui Lamine un t-shirt Superman et un autre pour sa fille. Et, il n’a cessé de répéter : « Si ce n’était toi, j’allais brûler vif », rapporte abc.es, visité mercredi par Senego.

Il sauve l’Espagnol et son chien…

Le jeune immigrant vit à Gandía avec son épouse et leur fille, et se rend à Denia pour vendre des produits d’artisanat. Les voisins d’Alex l’ont infiniment remercié pour son geste héroïque. Il est entré par le balcon en cassant le volet pour sauver l’homme piégé et déjà sonné après avoir inhalé de la fumée avec des brûlures à l’œsophage. Il a aussi sauvé son chien.

Le sans-papiers en voie d’être régularisé…

Le Conseil municipal de Denia a demandé, dans une lettre envoyée mardi, à la Subdélégation du Gouvernement à Alicante d’étudier la régularisation en Espagne de cet homme de nationalité sénégalaise qui a sauvé d’un incendie un voisin de la ville.

…Les services administratifs mis en branle

Après avoir appris que le Sénégalais, (avec son épouse et une fille de sept mois), était en situation irrégulière, le Consistoire, en réponse à son action, a demandé à la Sous-délégation, « s’il est légalement possible, de procéder à la régularisation, et par extension celle de sa famille.

Le maire de la Sécurité de Denia, Javier Scotto, a souligné, dans des déclarations à Europa Press, que cette possibilité de régularisation correspond à « l’intérêt public ».

La Subdélégation du Gouvernement à Alicante a indiqué, pour sa part, qu’il s’agit d’une question qui devrait être transférée à la Subdélégation du Gouvernement à Valence, le Sénégalais résidant à Gandia.

Faites défiler vers le bas pour le prochain article