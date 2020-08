C’est un jeune garçon d’origine sénégalaise qui est arrivé à Ceuta, il y a quelques mois. Le jeune africain subsaharien veut retourner dans son pays “quoi qu’il arrive” car il ne se sent pas bien au Centre de séjour temporaire des immigrants (CETI). Il a tenté de passer par la clôture qui sépare l’Europe du Maroc.

La clôture qui sépare l’Europe du Maroc

Aux premières heures du mercredi matin, un jeune Sénégalais résidant au Centre de séjour temporaire des immigrés a tenté de fuir l’Espagne en passant par la clôture qui sépare l’Europe du Maroc. Mais la Garde civile a empêché ce migrant subsaharien de retourner au Maroc de manière irrégulière. Des sources de l’Instituto Armado ont confirmé qu’il n’a pas “d’affaire en cours avec la justice”, rapporte elforodeceuta.es, visité par Senego.

Il essaiera par tous les moyens

Le migrant sénégalais serait arrivé à Ceuta ces dernières années et “ne s’est pas bien adapté à la réalité du CETI”. Maintenant, il est “désespéré” et veut retourner dans son pays et, selon des sources bien informées, “il essaiera par tous les moyens”.

Selon des sources officielles, en juin de cette année, ce même jeune homme a déjà tenté de rentrer au Maroc via la digue de Tarajal.

Programme de retour volontaire

Ce jeune sénégalais pourrait bénéficier du programme de retour volontaire de l’assistance sociale. Mais à Ceuta, il n’existe pas d’organisation spécialisée. Il faudrait donc le transférer dans une organisation de la péninsule qui offre cette ressource pour être éligible.

Cet article Espagne : Le Sénégalais désespéré, a tenté de fuir, pour rentrer dans son pays est apparu en premier sur Sunubuzz.