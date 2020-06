C’est aujourd’hui que s’ouvre en Espagne le procès du Sénégalais qui avait donné 84 coups de poignard à son ex-femme Rokhaya Diop devant ses deux enfants âgés de 4 et 8 ans. En effet c’est le tribunal provincial de Huesca qui va accueillir le procès de ce meurtre abominable commis le 25 novembre 2018 à Monzón. L’élection des membres du jury populaire qui jugera les faits a eu lieu le vendredi 19 juin dernier.

Le procès commencera ce lundi à 10h00 et devrait se terminer le 26 juin, cinq séances plus tard. Le magistrat José Tomás García présidera les séances du procès et notre compatriote risque une peine de 25 ans de prison comme l’a demandé le procureur. Le meurtre a choqué la population de Montislan, car la femme vivait dans la capitale depuis plusieurs années, où elle a déménagé après avoir divorcé de son partenaire. Au moment des événements, elle travaillait dans l’une des brigades du conseil municipal.