Une femme a été arrêtée pour avoir escroqué 25 000 euros en se faisant passer pour une employée de bureau du notaire qui aide à regrouper des familles étrangères au Sénégal.

Le succès de l’opération est dû à l’étroite collaboration entre le quartier général supérieur de la police nationale, le Pays basque et la Cantabrie, et ceux-ci, à leur tour, avec le consulat d’Espagne à Dakar.

Des agents de la Police nationale, de la Brigade Locale des Étrangers et des Frontières de Torrelavega, ont arrêté, le 6 août dernier, une femme, L.G.G.G. 39 ans, pour escroquerie.

La police a été alertée, le 2 juin dernier, par des informations reçues à la Brigade provinciale des étrangers et des frontières de Bilbao, suite à une fraude présumée liée à l’immigration illégale de citoyens d’origine sénégalaise.

Fausse identité

La première victime, une citoyenne sénégalaise, était entrée en contact avec une femme qui se prétendait L.R.D. grâce à un réseau social qui permet aux gens de rencontrer de nouvelles personnes via Internet. Utilisant une fausse identité, elle s’est présentée comme une employée de bureau du notaire aidant à regrouper les familles étrangères dans ce pays.

La victime s’intéressait à son travail parce qu’elle avait l’intention d’obtenir la nationalité pour pouvoir amener des membres de sa famille avec elle.

Rencontre avec la malfrat

L’homme a décidé d’entamer la procédure depuis le bureau de son notaire, quand elle l’a averti que le processus serait plus rapide, prétendant avoir des contacts à l’ambassade d’Espagne à Dakar.

Le citoyen sénégalais a fait de nombreux versements à L.R.D. Et il l’a mis en contact avec un de ses compatriotes intéressé à faire venir un parent en Espagne, faisant de lui la deuxième victime.

Les deux victimes sont escroquées pour une valeur totale de 25.000 €, n’obtenant aucune des formalités désirées et n’ayant pas de nouvelles de L.R.D. à nouveau.

Localisation

La police a pu identifier et localiser l’escroc à Torrelavega. Et L.G.G, sa véritable identité au lieu de L.R.D., est auteure présumée des infractions. Et, c’est sur ce qu’elle a été arrêtée par la police locale, le 6 août dernier.

L’incriminée, qui avait des antécédents d’actes similaires, a été libérée après avoir fait sa déposition et a été inculpée et tenue de comparaître devant l’autorité judiciaire lorsqu’elle y était tenue.