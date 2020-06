La suite après cette publicité

L’Espanyol Barcelone, lanterne rouge de la Liga, file tout droit vers la relégation. A sept journées de la fin du championnat, le club catalan a huit points de retard sur le premier non-relégable Eibar. La situation est critique et l’entraîneur Abelardo Fernández en paye les frais. Arrivé sur le banc lors de la trêve hivernale, le technicien espagnol a été limogé ce samedi par sa direction. Le club l’a annoncé dans un communiqué. Il aura dirigé 17 rencontres à la tête des Blanquiazules. Un bilan plutôt honorable malgré la situation du club : cinq victoires, cinq nuls et sept défaites.

« Le RCD Espanyol de Barcelone rapporte qu’Abelardo Fernández a été démis de ses responsabilités d’entraîneur de la première équipe masculine. Le club a pris cette décision à cause de la performance sportive de l’équipe et avec la volonté d’assurer le maintien en Liga. Les autres membres du staff technique, Tomás Hervás et Iñaki Tejada, sont également démis de leurs fonctions », a déclaré le club barcelonais dans son communiqué. Dans un autre communiqué, l’Espanyol annonce que son directeur sportif, Francisco Joaquín Pérez Rufete, dirigera l’équipe jusqu’à la fin de la saison.