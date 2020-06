La suite après cette publicité

La 32e journée de Liga se terminera demain avec un choc entre Getafe et la Real Sociedad. Mais ce dimanche soir, le Real Madrid peut reprendre la tête de la Liga. Le FC Barcelone qui mène d’un point suite à son nul contre le Celta de Vigo (2-2) et la bande de Zinedine Zidane peut en profiter face à la lanterne rouge de l’Espanyol de Barcelone. A domicile, les Catalans peuvent compter sur le vétéran Diego Lopez dans les buts. Victor Gomez, Bernardo Espinosa, Leandro Cabrera et Didac Vila. Le double pivot est assuré par David Lopez et Marc Roca alors qu’Adrian Embarba et Sergi Darder évoluent plus haut. Enfin, Raul De Tomas est accompagné en attaque par Wu Lei.

De son côté, le Real Madrid mise pour un 4-4-2 losange avec Thibaut Courtois dans les buts. Le Belge est devancé par Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo. Aligné en sentinelle, Casemiro est épaulé par Federico Valverde et Toni Kroos. Isco soutient le duo d’attaque composé d’Eden Hazard et Karim Benzema.

Les compositions :

Espanyol de Barcelone : Di. Lopez – V. Gomez, Bernardo, Cabrera, Didac – Da. Lopez, Roca – Embarba, Darder – Lei, De Tomas

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo – Valverde, Casemiro, Kroos – Isco – Benzema, Hazard