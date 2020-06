La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a encore calé ce week-end, avec ce match nul 2-2 sur la pelouse du Celta. Un résultat qui pourrait permettre aux Madrilènes de prendre deux points d’avance en tête de la Liga dès ce dimanche soir (22h, match à suivre en direct sur Foot Mercato). Pour cela, il faudra venir à bout de l’Espanyol, lanterne rouge du championnat espagnol et qui pointe à huit points du premier non-relégable. Les Pericos sont face à leurs dernières opportunités pour se sauver. Les Catalans viennent d’ailleurs de changer d’entraîneur, puisqu’Abelardo a été démis de ses fonctions samedi, remplacé par Rufete, directeur sportif.

Pour ce match, on devrait retrouver du classique côté Diego Lopez, ancien du Real, sera dans les cages, avec une défense composée de Javi Lopez, Bernardo, Cabrera et Pedrosa. Au milieu on retrouvera ce duo David Lopez – Marc Roca, avec Adrian Embarba et l’ancien de l’OL Sergi Darder à des rôles plus excentrés. Devant, Calleri et l’ancien Madrilène Raul de Tomas, de retour de blessure, voudront faire mal à Thibaut Courtois. Zinedine Zidane lui alignera le portier belge, protégé par le duo Varane-Ramos, alors que Marcelo et Carvajal sont attendus sur les flancs de la défense. Casemiro, Valverde et Kroos composeront le trio du milieu, alors qu’en attaque, Karim Benzema sera épaulé par Vinicius Junior et Eden Hazard.