L’Espérance Sportive de Tunis a annoncé que Kwame Bonsu sera absent des terrains pour quelques semaines. Le Ghanéen a été opéré avec succès d’une lésion du cartilage articulaire.

Le joueur sera absent entre 4 à 6 semaines et sera soumis à des séances de kinésithérapie, avant de rejoindre le groupe qui se prépare à la reprise du championnat de la ligue 1, prévue le 2 août prochain Les sang et or, double tenants du titre, dominent le classement de la ligue 1 avec 44 points), à dix longueurs d’avance sur le dauphin, le CS Sfaxien.

Africa Top Sports

L’article Espérance de Tunis: le Ghanéen Kwame Bonsu « out » pour plusieurs semaines est apparu en premier sur Snap221.info.