C’est pratiquement à la ‘Une’’ de tous les quotidiens de ce jour. Il s’agit, naturellement, de l’arrestation par la Division des Investigations criminelles (DIC) du Commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite, Boubacar Sadio.

Les raisons de cette arrestation seraient liées à sa dernière contribution, notamment publiée par WalfQuotidien du mardi 16 juin 2020. Le texte, qui prend toute la page 10, a pour titre : « Le Sénégal est malade de la perversion des principes républicains et de la déliquescence morale de ses dirigeants ».

Le titre peut choquer, et a certainement choqué, en particulier ceux et celles de nos compatriotes qui ne suivent pas au quotidien comment notre pays est gouverné depuis le 1er avril 2000.

Dans son texte, le Commissaire Sadio s’est posé beaucoup de questions, pratiquement les mêmes que je me pose depuis vingt ans. Je ne suis, pas non plus, loin de partager toutes les affirmations qu’il y a faites. Il n’y aucun doute que du point de vue des principes républicains et moraux, notre pays se porte très mal. Le seul contexte que nous vivons ces deux ou trois derniers mois l’illustrent parfaitement. La Commissaire Sadio, en citoyen jouissant de tous ses droits et conscient de ses responsabilités, est bien fondé à interpeller le Président de la République, que moi je préfère appeler président-politicien.

Cet homme et son parti nous ont déclaré avoir parcouru, de janvier 2009 à février 2012, quatre-vingt mille (80.000) kilomètres et visité huit mille (8000) hameaux. Á l’arrivée, ils nous présentent leur ‘’Yoonu yokute’’, un programme dit révolutionnaire qui allait apporter des ruptures profondes à la manière dont notre pays est gouverné depuis le 18 décembre 1962. Le candidat Macky Sall s’est distingué surtout par des engagements et des promesses fermes et solennels, dont le ton ne pouvait laisser place à aucun doute. Sur la base de ses engagements et promesses connus de tous et de toutes pour que je n’aie pas besoin de m’y attarder, un peu plus de 26% des électeurs et des électrices lui accordent leurs suffrages le 25 février 2012.

Ce qui le projette au second tour face à son ‘’ex-père’’, le vieux président-politicien. Le 26 mars 2012, il est plébiscité avec 65% des suffrages exprimés. Il est officiellement installé comme quatrième Président de la République le 2 avril 2012. Le lendemain, veille de la fête du 4 avril, il s’adresse pour la première fois à la Nation, en sa qualité de Président de la république. Le discours rassure et permet à ses compatriotes de respirer. J’en retiens ce qui suit :

« Au Gouvernement, je donne mission de traduire en actes la forte aspiration au changement massivement exprimée le 25 mars.

Cette occasion historique constitue pour nous tous, un nouveau départ pour une nouvelle ère de ruptures en profondeur dans la manière de gérer l’État au plan institutionnel et économique.

C’est pourquoi, je tiens à ce que toutes les femmes et tous les hommes qui m’accompagnent dans l’exécution du contrat de confiance qui me lie au peuple, comprennent et acceptent que cette mission ne crée pas une catégorie de citoyens privilégiés, au-dessus des autres et de la loi.

Au contraire, cette charge se décline en un sacerdoce sans ambiguïté : il est question de servir et non de se servir. Déjà, comme vous le savez, j’ai décidé de ramener à cinq ans le mandat de sept ans pour lequel je suis élu sous l’empire de l’actuelle constitution. »

Ce n’est pas tout. Pour nous rassurer encore plus, il poursuit :

« Gouverner autrement, c’est bannir les passe-droits, le favoritisme et le trafic d’influence ; c’est mettre l’intérêt public au-dessus de toute autre considération et traiter tous les citoyens avec la même dignité et le même respect. En outre, l’État et se…