État fast-track: 16 agences sur 32 vont disparaître

Le président de la République est toujours dans sa logique de rationaliser les ressources de l’Etat. Dans sa livraison du jour, le journal Libération annonce que 16 agences sur les 32 vont être dissoutes ou transformées en directions.

La fusion de certaines agences

Le journal annonce qu’une commission travaille d’arrache-pieds à cet effet, depuis deux semaines, pour la suppression des 16 agences. « On a réuni l’Agence de la grande muraille verte, celle des éco-villages et la nouvelle Agence de la déforestation en une seule entité qui aura un budget conséquent et qui pourra donc travailler de façon efficace », annonce-t-il dans ses colonnes.

Ministère de l’énergie

Au niveau du ministère de l’Energie, des agences vont aussi disparaître. Toujours selon le journal, il s’agit de l’Agence nationale de l’électrification rurale, de l’Agence pour l’économie et la maîtrise de l’Energie et de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables. Toutes vont être réduites à de simples directions au niveau de la Senelec.

Ministère de la jeunesse

Le ministère de la jeunesse va aussi connaitre la disparition de certaines agences. La première a être démantelée sera le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Ainsi elle sera comme l’Agence nationale pour la promotion de l’Emploi des jeunes (Anpej), une direction à la (Der). D’autres structures comme l’Agence nationale des chemins de fer seront aussi rayées du dispositif.