Ces dossiers, connus sous le nom de «feuilles de calcul mathématiques du caucus», ne pouvaient pas être modifiés même s’ils contenaient des erreurs, selon l’avocat du Parti démocrate de l’Iowa, car ils étaient un dossier juridique et les modifier serait un crime.

“Les calculs incorrects sur les feuilles de calcul du Caucus ne doivent pas être modifiés pour garantir l’intégrité du processus”, a écrit l’avocate du parti, Shayla McCormally, selon un e-mail envoyé par Troy Price, le président du parti, aux membres de son comité central. . L’avocat a déclaré que la correction des calculs introduirait une «opinion personnelle» dans le dossier officiel des résultats.

Grâce à une plus grande transparence dans la communication des résultats du caucus cette année, les étrangers ont pu identifier les incohérences internes. Le New York Times a rapporté la semaine dernière que certaines circonscriptions, par exemple, avaient attribué plus de délégués aux candidats qu’ils n’en avaient été alloués.

De plus, des «capitaines» de caucus pour des candidats individuels ont photographié les feuilles de travail dans leur circonscription et les ont partagées en interne avec leurs campagnes. Ces photographies ont fourni d’autres exemples de problèmes. Les plus flagrants ont été des erreurs dans l’addition des votes pour les candidats, qui ont lieu en deux tours, et des erreurs de calcul lors de l’utilisation d’une formule qui traduit les votes bruts en «équivalents délégués de l’État».

PUBLICITÉ

Mais parce que le président du caucus et le secrétaire de chaque circonscription avaient certifié les résultats sur les feuilles de travail, ainsi que les représentants des candidats, les documents ne pouvaient pas être réajustés sans violer la loi électorale, a déclaré l’avocat de l’État partie.

PUBLICITÉ

«C’est le dossier de vote légal du caucus, comme un bulletin de vote», a écrit Mme McCormally à son avis. «La gravité du dossier est clairement indiquée par le libellé du bas indiquant que toute fausse déclaration est un crime. Par conséquent, tout changement ou altération de la feuille pourrait entraîner une réclamation d’ingérence électorale ou de mauvaise conduite. »

PUBLICITÉ

«Le rôle de l’IID est de faciliter le caucus et de tabuler les résultats», a poursuivi Mme McCormally. «Tout jugement d’erreurs de calcul mathématiques insérerait une opinion personnelle dans le processus par des personnes qui ne sont pas au caucus et pourrait changer les résultats convenus. Cette action entraverait l’expression de leurs préférences par le caucus. Il y a diverses raisons pour lesquelles les feuilles de calcul contiennent des erreurs et peuvent sembler inexactes, mais changer les calculs changerait les informations convenues et certifiées par les caucusgoers. »

Le sénateur Bernie Sanders du Vermont, l’un des deux vainqueurs des caucus ainsi que l’ancien maire Pete Buttigieg de South Bend, en Ind., Ont déclaré dans une interview à CNN dimanche que le concours de l’Iowa avait été “une gêne” et “une honte”. “