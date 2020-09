Etats-Unis: un autre afro-américain meurt d’étouffement suite à une violence policière

Menotté, nu sous la pluie, dans la nuit, seul face à une demi-douzaine de policiers, Daniel Prude, un Afro-américain de 41 ans est mort suite aux violences policières. La victime n’avait pourtant montré aucune résistance physique face aux policiers.

C’est une vidéo rendue publique par la famille du défunt qui a permis de prendre connaissance de cette bavure policière qui se serait déroulée au mois de mars dernier.

Dans la vidéo, on voit les agents de la police qui l’immobilisent au sol, tête maintenue fermement contre terre par l’un d’eux, un autre lui appuyant sur le dos avec son genou. On y voit aussi un autre agent lui couvrant la tête avec une cagoule, et le maintenant au sol avec l’aide des autres policiers jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que l’homme ne bouge plus.

L’autopsie a révélé que son décès était un homicide causé par “les complications d’une asphyxie dans le cadre d’une contrainte physique”. expliquent les médias américains

La famille parle d’un “meurtre de sang-froid“, et demande le renvoi des agents.Le journal local Democrate and Chronicles assure avoir visionné les 88 minutes de vidéos brutes fournies par l’avocat de la famille Prude, “et n’a vu aucune action significative qui avait été omise de la compilation” de 11 minutes diffusée.

C’est dans un contexte de tension que cette vidéo a été publiée aux Etats-Unis, alors que de nombreux manifestants protestent depuis plusieurs mois contre les violences de la police à l’encontre de la population noire, notamment à la suite de la mort de George Floyd, étouffé lors d’une arrestation en mai dernier.

