États-Unis : Un taximan sénégalais perd la vie par balle

Encore une triste nouvelle vient de frapper la communauté sénégalaise basée aux États-Unis. El Hadji Mansour Seck, chauffeur de taxi de son état, a été trouvé mort par balle dans son taxi, à Raleigh, Caroline du Nord.

Selon le média local Wtvd, le corps sans vie de Seck a été retrouvé dans son taxi de la compagnie “Amigo Taxi”, ce jeudi 13 juin vers 4h50 du matin.

La police de Garner (Caroline du Nord), chargée de l’enquête, déclare ne disposer d’aucune information ni connaître le mobile du crime.

L’enquête suit son cours et un numéro vert a été donné pour une éventuelle piste menant vers le meurtrier ou les meurtriers.

El Hadji Mansour Seck, âgé de 36 ans, laisse derrière lui une femme et un enfant d’un an.

The Garner Police have identified the victim in this morning’s incident as Elhadji Mansour Seck, 36, of Raleigh. The victim was located in an Amigo Taxi around 4:50 this morning. pic.twitter.com/EzcuGpkkez

— Garner Police (@GarnerPolice) June 13, 2019