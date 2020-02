PUBLICITÉ

De la côte du Golfe à la Nouvelle-Angleterre, le temps hivernal brutal a déjà tué une personne et pourrait frapper des millions de personnes avec de la glace, des pluies torrentielles et plus de tornades.

“Une tempête est un phénomène météorologique violent à large échelle dite synoptique, avec un diamètre compris en général entre 200 à 1 000 km, caractérisé par des vents rapides et des précipitations intenses. Elle peut être accompagnée d’orages donnant des éclairs et du tonnerre ainsi que de la grêle et des tornades.”

PUBLICITÉ

Une tornade dans le comté de Marengo, en Alabama, a tué une personne jeudi matin et a blessé une autre personne, a déclaré le chef du bataillon d’incendie et de sauvetage de Demopolis, Michael Pope.

PUBLICITÉ

Il a déclaré que la petite tornade s’était brièvement posée vers 2 h 15 et avait détruit deux maisons mobiles dans le comté de Marengo.

Un autre tornade a causé des dommages importants au Mississippi, a annoncé le département du shérif du comté de Jasper sur Facebook.