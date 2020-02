Le processus de nomination présidentielle de 2020 a commencé le 3 février avec les caucus de l’Iowa, suivi par la primaire du New Hampshire le 11 février. Les candidats des deux partis s’affrontent lors des primaires et des caucus pour tenter de remporter la nomination présidentielle de leur parti, qui sera décidée lors de leurs conventions nationales en juillet pour le Parti démocrate et en août pour le Parti républicain.

Bien que le vote primaire soit essentiel dans le choix du prochain président, l’intérêt pour les primaires varie d’un État à l’autre. Alors que la campagne principale démarre, 24/7 Wall Street a identifié les États avec les taux de participation électorale les plus élevés et les plus bas dans les primaires et les caucus en analysant les données du Projet électoral des États-Unis de 2016.

Dans les primaires, les électeurs sélectionnent directement leur candidat, et la plupart des États utilisent la méthode principale pour sélectionner les candidats. Un caucus est une réunion des membres du parti qui se réunissent pour discuter des politiques, des actions ou se réunir pour désigner un candidat à la présidence. Les participants aux caucus choisissent des délégués qui les représenteront lorsqu’ils voteront pour les candidats au congrès national. Voici à quel point les caucus de l’Iowa étaient importants à chaque élection.

Des États comme le New Hampshire et le Wisconsin sont généralement parmi les États ayant le taux de participation le plus élevé dans les primaires. Le New Hampshire a l’avantage de passer en premier dans la saison primaire – la loi de l’État exige que le New Hampshire vote en premier – ce qui suscite l’intérêt des électeurs. L’État de granit est célèbre pour son engagement politique. Sa législature d’État compte 424 membres, le plus grand nombre d’organismes représentatifs américains en dehors du Congrès américain.

Le Wisconsin a également une longue histoire d’engagement civique, remontant au gouverneur républicain progressiste Robert La Follette au début du 20e siècle. Il croyait que les électeurs avaient intérêt à un gouvernement efficace et honnête. Voici la meilleure et la pire chose à propos de chaque état.

Pour déterminer combien de personnes ont voté dans les primaires et les caucus de chaque État, 24/7 Wall St. a analysé les données du projet électoral des États-Unis. Le taux de participation a été calculé en prenant le nombre de votes dans le primaire ou le caucus de chaque parti et en le divisant par la population électorale éligible. Nous n’avons pas inclus les totaux des votes lorsque les délégués ont été décidés lors d’un congrès d’un parti. De plus, aucune donnée n’était disponible pour le Colorado, le Dakota du Nord et le Wyoming, ces États ne sont donc pas inclus.

