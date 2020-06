Les images d’Eudoxie Yao qui réceptionne ses cadeaux d’anniversaire , 2 voitures Range Rover et des billets de banques ont fait le tour des réseaux sociaux.

Coup de pub ou non, Eudoxie Yao dit tout sur le site VIBE RADIO.CI et profite pour régler ses comptes.

À travers photos et vidéos, Eudoxie Yao n’a pas hésité à brandir les cadeaux de son « incroyable anniversaire » sur la toile. Sur ses différentes publications, La Go Bobaraba a dévoilé aux internautes, deux bolides noir et blanc, présentés comme ses cadeaux d’anniversaire. En plus des deux luxueuses voitures de type 4X4, “DOXY ROVER” comme elle veut se faire appeler, n’a pas manqué non plus de balancer sur la toile des liasses de billets de banques. Un cadeau pour ses « Un an de plus ».

Gros montage et «coup de Pub »clament les mauvaises langues qui n’y croient pas.

Vrai ou faux, Eudoxie a tenu à dire sa part de vérité sur le site VIBE RADIO.CI: « J’ai traversé des moments difficiles, il y a quelque temps de cela, aujourd’hui Dieu m’a fait grâce et a permis qu’on m’offre 2 Range Rover et des Millions à l’occasion de mon anniversaire, ça vous dérange ?, ça vous fait mal, vous qui inspirez là, y a quoi dans jalousie ?» , lâche Eudoxie, qui lance cette invitation à ses détracteurs : «Qu’est-ce que je gagnerais à vouloir mentir ou faire du buzz ?. Ceux qui ne croient pas, qu’ils viennent chez moi, ils verront les deux voitures Range Rover garer devant ma porte. Ko, c’est parce qu’elle a vu Sery Dorcas montrer sa voiture de cadeau d’anniversaire, qu’elle aussi Eudoxie veut se faire voir également. Ceux qui passent leur temps à me critiquer, c’est leur problème, les deux Range Rover c’est bien deux personnes différentes qui m’aiment bien qui me les ont offerts. Ceux qui me connaissent, savent que je raffole des voitures Range Rover. J’ai toujours dit à ceux qui veulent me faire des surprises comme cadeau, que ce j’adore le plus, c’est voiture Range Rover. Dieu a touché leur cœur, restez là et parlez seulement, vous serez surpris de me voir vous présenter un matin les clés de ma maison», laisse entendre la “Go en pim” du coupé décalé.

Eudoxie ne manque pas non plus de nous en dire plus sur son paquet de billets de banques : «C’est 21 Millions cash qui m’ont été offerts également pour mon anniversaire 2020. C’est déposé en ce moment sur mon compte au frais», a signifié Eudoxie Yao sur VIBE RADIO.CI. Par Enzo Dia