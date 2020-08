in Sénégal

by

Eudoxie Yao nous présente sa sœur de sang, les rondeurs sont une affaire de famille(Photos)

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a présenté une ravissante jeune dame sur sa page Instagram. Dans la soirée du lundi 24 août 2020, elle a diffusé un cliché d’une sublime femme vêtue d’un bikini à la plage. « Qui a jolie sœur comme ça ?? Abonnez vous au maximum à son compte mes loves. C’est ma sœur de sang, ma petite sœur chérie », informe t-elle ses fans. La petite sœur chérie d’Eudoxie Yao se nomme Alexise Letoh, elle dispose d’un master comme niveau d’études, vit aux États-Unis et est également YouTubeuse, selon les informations recueillies sur elle. Alexise, donne un autre détail de leur lien de parenté: « rhooooo la meilleure cousine de la terre, merci ma sœur, love you« , reagit-elle au coup de pousse que lui donne Eudoxie. Cet article Eudoxie Yao nous présente sa sœur de sang, les rondeurs sont une affaire de famille(Photos) est apparu en premier sur Sunubuzz. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

Eudoxie Yao nous présente sa sœur de sang, les rondeurs sont une affaire de famille(Photos) was last modified: by