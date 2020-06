Il y a quelques mois, la célèbre ivoirienne Eudoxie Yao et le chanteur guinéen Grand P avaient fait monter la température sur les réseaux sociaux en révélant au monde entier qu’ils vivaient le grand amour et qu’ils comptaient officialiser cet amour par le lien du mariage. Malheureusement, ce projet ne va pas se réaliser parce que l’ivoirienne aux formes généreuses a récemment annoncé qu’elle quittait Grand P.

Invitée de l’émission Peopl’Emik diffusée sur La 3, Eudoxie Yao a profité de cette occasion pour officiellement annoncer sa rupture avec son ex-compagnon. Sur la raison de cette rupture, elle a fait savoir que “Grand P n’était pas sérieux…Il était un peu embrouillé“, avait déclaré la jeune dame sur le plateau télé.

Eudoxie Yao est même allée plus loin en indiquant qu’elle s’est même déjà engagée dans une nouvelle relation amoureuse avec un homme dont elle a décidé de taire le nom. Si Eudoxie Yao n’a pas voulu révéler l’identité de son amoureux, elle a juste fait savoir à ses fans que celui qui fait actuellement battre son cœur vit hors de la Côte d’Ivoire.

Il est donc clair que pour Eudoxie Yao, la page Grand P est définitivement tournée. Elle est désormais passée à un autre chapitre de sa vie.

Une nouvelle qui choque certains fans. Pourtant en novembre 2019, Eudoxie Yao annonçait sur les réseaux sociaux que Grand P était son fiancé: “C’est mon fiancé“, avait-elle déclaré sur les ondes de la radio Trace FM. En avril 2020, la “go bobaraba” a révélé que Grand P était prêt à lui passer la bague au doigt.

“Grand P dit qu’il veut me marier. J’ai pris acte donc on verra après le confinement. Grand P a un grand cœur et je l’aime sincèrement. Je suis une femme et il faut que je me case“, avait-elle déclaré sur facebook.

Aujourd’hui, ce projet de mariage avec Grand P n’est qu’un lointain souvenir pour Eudoxie Yao puisque la jeune femme a déjà un nouveau chéri.



