Il faudra peut-être faire une croix à jamais sur une nouvelle confrontation entre Eumeu Sène et Balla Gaye 2. Le chef de file de l’écurie Tay Shinguer camperait toujours sur son refus de croiser à nouveau le Lion de Guédiawaye.

«Se remettre avec un ex, c’est comme ravaler son vomi», dit un bon vieil adage. Chez les lutteurs, on aime dire et se dédire. Et on ne veut pas que la presse soit révulsée avec les changements de couleur inattendus. C’est le scénario qui enveloppe le milieu de la lutte avec frappe, avec cette information selon laquelle, Eumeu Sène qui a juré sur tous les saints qu’il ne croisera plus jamais Balla Gaye 2, après l’avoir terrassé deux fois, est revenu sur la décision. Plus d’un amateur de la lutte avec frappe a été très surpris d’entendre dire que pour des espèces sonnantes et trébuchantes, Eumeu Sène est prêt à ravaler son vomi et accorder à Balla Gaye 2 une deuxième et peut-être dernière revanche. Ce revirement de situation a étonné d’autant plus qu’Eumeu Sène a récemment refusé une offre plus qu’alléchante de 400 millions Cfa pour un tournoi entre quatre ténors de l’arène, dont son rival Balla Gaye. Eumeu Sène n’était pas contre le principe, mais du moment que les organisateurs avaient souhaité avoir Balla, ce lutteur populaire pour donner à ce tournoi tout son charme et sa crédibilité, il a craché sur l’incroyable proposition. Les amateurs de la lutte étaient plus que médusés de devoir rater ce gala de gladiateurs de rêve. Qui plus est, celui qui est devenu Roi des arènes le 28 janvier 2018 au prix d’un courage indéfectible et d’une ténacité suicidaire face au lutteur le plus lourd de l’arène, Bombardier de Mbour, a, contre toutes attentes, décidé de mettre sa couronne en jeu dans un combat revanche contre Modou Lô qui venait pourtant de subir la pire humiliation de sa carrière, corrigé et renversé au sol comme un néophyte par Balla Gaye 2. Alors que la galaxie lutte donnait pour prochain adversaire au roi le vainqueur du combat Balla Gaye-Modou Lô, du 13 janvier, Eumeu Sène a confirmé son refus catégorique de croiser à nouveau le fils de Double Less et signe un contrat pour laver l’affront face à son bourreau du 14 janvier 2014. Erreur ! Un coup en plein dans le menton et KO ! Eumeu perd, un an jour pour jour, la couronne qu’il a cherchée pendant des années de sacrifice. Le lutteur de Pikine qui planifiait déjà sa fin de carrière se voit obligé de remettre son manteau de prédateur.

Une fortune pour affronter Balla !

On connait Eumeu Sène orgueilleux. On l’imagine mal partir à la retraite sur une mauvaise note. Voilà qui a peut-être légitimé cette folle rumeur sur sa décision d’accorder une seconde revanche à Balla Gaye 2 à coups de centaines de millions Cfa. Que nenni ! «Eumeu Sène n’est jamais revenu sur sa décision de ne plus affronter Balla Gaye pour le reste de sa carrière», précise Mouhamoudou Mbow dit Landiang. Le porte-parole de l’écurie Tay Shinguer, d’ailleurs à l’origine de cette polémique, a sauté sur l’occasion pour repréciser sa pensée. «Cette polémique est partie d’une mauvaise interprétation de mes propos», dit ce proche du lutteur de Pikine. Il s’explique. «J’ai accordé un entretien à un journaliste qui me demande si Eumeu Sène a eu des propositions de combat après sa défaite face à Modou Lô. Je réponds par oui. Je lui ai cité des noms de lutteurs que les promoteurs ont proposé à Eumeu Sène, dont Balla Gaye 2. Le journaliste a ainsi sauté sur l’occasion pour me dire que la revanche Balla-Eumeu est plébiscitée par les amateurs. Je lui ai dit que le seul hic, c’est que Eumeu Sène a juré qu’il ne luttera plus jamais contre Balla et je ne vois rien que peut le faire changer d’avis. J’ai ensuite dit au journaliste, moi en tant qu’amateur, je voudrais bien voir Eumeu Sène et Balla s’affronter pour la troisième fois. Je suis sûr qu’Eumeu va gagner pour la troisième fois parce qu’il est plus fort. Le journaliste m’a dit, donc pourquoi ne pas convaincre ton lutteur pour ce combat. Je lui ai répondu que si un promoteur met sur la table un cachet de 350 millions FCfa, je vais aller tordre le bras de Eumeu Sène pour lui faire signer ce combat. Cela a fait rire le journaliste qui me dit aucun promoteur ne vous 350 millions Cfa. Je lui ai dit, d’où l’impossibilité de voir ce combat avoir lieu à nouveau. Pour moi, c’était une façon de lui faire comprendre qu’il n’y a rien qui fera faire une troisième confrontation entre Eumeu et Balla. Grande a été ma surprise d’entendre à la revue de presse que Landiang a dit qu’Eumeu Sène est prêt à croiser à nouveau le fer avec Balla, si on lui paye un gros cachet. Eumeu a dit et redit que même pour tous les milliards du monde, il ne luttera plus jamais contre Balla. Ce n’est pas une simple déclaration. Je connais mon ami. Quand la rumeur a commencé à s’épandre, Eumeu Sène m’a appelé pour me demander ce que j’ai réellement dit. Je lui ai expliqué. Il n’en a pas fait un cas.» Voilà qui a le mérite d’être clair.

Tapha Tine, Lac 2…oui

Ce que Landiang dit clairement, c’est que le tombeur de Bombardier rumine sa colère dans des séances d’entraînement matin et soir, le temps de trouver un adversaire. «Eumeu Sène va revenir en force. Il travaille pour ça», confie le proche du lutteur de Pikine. Landiang avoue que le chef de file de l’écurie Tay Shinguer ne manque pas de proposition, malgré la défaite contre Modou Lô. Parmi les noms qui reviennent dans les propositions, Tapha Tine et Lac 2. «Eumeu Sène était prêt à affronter Tapha Tine. C’était juste après avoir détrôné Bombardier, mais comme la revanche contre Modou Lô était plus alléchante, il a pris ce combat. Lac 2 souhaite aussi prendre sa revanche, donc pourquoi pas», dit le proche d’Eumeu Sène qui avoue que les promoteurs insistent sur Balla Gaye aussi.

Le sujet n’emballe pas le camp de Balla Gaye 2. Même ce dernier n’a pas souhaité faire un commentaire lorsqu’on lui a dit qu’Eumeu Sène aurait changé d’avis. «Balla a accueilli cette information avec mépris», raconte un proche du Lion de Guédiawaye. Peut-être une façon de dire qu’il savait qu’il allait ravaler son vomi. Parce que lui-même avait changé d’avis sur Modou Lô et l’a affronté une deuxième fois et s’est payé la plus belle victoire de sa carrière, certainement.

IDRISSA SANE