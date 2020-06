Le combat revanche entre Bombardier et Eumeu Sène est presque finalisé, si l’on se fie aux propos du promoteur Gaston Mbengue. Et révèle : «Eumeu Sène et Landiang étaient effectivement chez moi, le mercredi dans la nuit. Son combat contre Bombardier est en bonne voie. J’ai conclu avec les deux camps. Le combat est presque ficelé. Parce que je leur ai donné des arguments clairs et précis. Bombardier est en France. Il m’a même envoyé sa licence. Il lui reste un an et demi pour aller à la retraite. Il va en découdre avec Eumeu Sène».

Sunu Lamb

Lutte TV

