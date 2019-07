Eumeu SENE : «C’est Mon Frère Qui M’a Appris Mon Ko»

Le désormais ex roi des arènes revient sur sa défaite pour le moins très spectaculaire. Et c’est pour rassurer ses supporters quant à son état de santé.

«Je ne ressens aucune douleur et je ne suis pas à l’hôpital comme certaines rumeurs le disent. Je suis chez moi et je vais très bien. En venant au stade je ne pensais pas que le combat allait se terminer de la sorte, mais c’est le sport. Je félicite Modou LO et tout Parcelles pour cette victoire et je prie pour lui», explique le champion déchu, repris par Wiwsport.

S’agissant du coup fatal qui l’a envoyé mordre la poussière, Eumeu SENE assure l’avoir bien ressenti. «Sur le coup je ne savais pas ce qui s’était passé. J’ai demandé à mon frère il m’a appris que j’étais tombé KO et j’ai compris que c’est la loi du sport», soutient-il avant.

Eumeu SENE Battu Et Ridiculisé Sur Les Réseaux Sociaux : Il A Demandé Qui A Gagné Entre Le Sénégal Et L’Algérie

«Roi des arènes !!! Roi des arènes !!!» Ainsi hurlait Matar Dramé du haut de l’escalier de son domicile ouvert sur l’extérieur. Comme ce fan de Modou Lô, de nombreux Parcellois ont émis le même cri. Parfois à tue tête ! Certains n’en revenaient pas. Mais c’est pourtant vrai. Le chef de file de l’écurie Rock énergie est le nouveau «Roi des arènes» sénégalaises. L’enfant de Fandène s’est imposé face à Eumeu Sène, hier au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.

Le leader de l’écurie «Tay Shinger» se souviendra encore pendant longtemps de ce duel contre Modou Lô. Comme en 2014, Eumeu Sène a été humilié par le lutteur des Parcelles assainies.

Suffisant pour que les internautes se moquent de lui. Ainsi, sur facebook et twitter, tous les moyens sont bons pour tourner en dérision le désormais ex « roi des arènes ».

Ainsi, le « Challenger Eumeu » qui consiste à donner l’impression de s’être évanoui est lancé.