Eumeu Sène était l’invité de ITV Lamb animé par Malick Thiandoum et Ngagne Diagne. Après le replay de son premier combat contre le Rock des Parcelles qui l’a battu avec une technique appelée «chaise», Eumeu Sène a bien décortiqué sa façon de lutte qui lui a été fatale avant d’admettre le talent de Modou Lô qu’il reconnaît comme étant un champion indiscutable. Et le 28 juillet dernier, le leader de Tay Shinger a encore affronté Modou Lô pour une seconde fois.

Espérant prendre sa revanche pour faire plaisir aux pikinois, il est finalement battu par KO. Une défaite qui lui fait mal car il a aussi perdu le titre de Roi des arènes. Et pour dire comment il a vécu ce revers, il souligne : «J’ai perdu la couronne en même temps aussi le titre de Roi des arènes et c’était la revanche qui m’intéressait surtout. C’était très difficile car je visais ma revanche. Mais on a pu surmonter notre chute mais aussi on a des fans qui nous ont encouragés et félicités». Et pour répondre à ceux qui disaient qu’il allait abandonner la lutte en cas de victoire sur Modou Lô, il précise : «Je veux aller à la Mecque bien sûr mais mon combat contre Modou Lô n’était pas ma dernière sortie, contrairement à ce que disaient les rumeurs». Et pour une troisième revanche, il promet : «pourquoi pas ? C’est un combat logique je suis prêt à prendre Modou Lô. S’il est prêt, je le suis et notre combat est toujours logique».

Lutte Tv