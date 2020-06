Si aujourd’hui Eumeu Sène est cité parmi les meilleurs lutteurs su Sénégal, il le doit en grande partie à ses deux éclatantes victoires sur Balla Gaye 2. Double tombeur du Lion de Guédiawaye, il est sans aucun doute sa bête noire. Et le fils de Double Less ne peut en aucun cas le nier ni le contester. Lors de leur confrontation, Balla Gaye 2 restait sur une série de sept victoires. Mais contre Eumeu Sène, il a eu la surprise de sa vie. L’ancien protégé de Tyson va sortir de sa botte secrète un caxabaal (croc en jambe) qui enverra Balla Gaye 2 à terre, le 8 février 2009.

Très affecté par ce second revers, Balla Gaye 2 repartira de plus belle pour enchaîner les victoires en comptant: Tapha Guèye, Modou Lô, Balla Bèye, Tyson, Yékini, et Tapha Tine. Avec six victoires d’affilée et la couronne de Roi des arènes, il était le N1 dans l’arène. Mais contre Bombardier le 8 jin 2014, il va perdre la couronne. Une année plus tard, Eumeu Sène va l’enfoncer davantage pour le forcer à l’exil (gadaay) en le battant pour la seconde fois, le 5 avril 2015.

Sunu Lamb

Lutte TV

