Balla Gaye peut bien affronter une nouvelle fois Eumeu Sène. La précision est de son père, Double Less. «Une troisième confrontation est possible. Combien de fois j’ai affronté Doudou Baka Sarr et Moussa Diamé ? Mais il faut savoir que c’est Eumeu qui refuse d’affronter Balla Gaye 2», a-t-il précisé dans les colonnes de «Lamb».

L’ancienne gloire se montre ouvert aussi quant à un combat entre son fils et Tapha Tine : «Si on nous propose Tapha Tine avec un bon cachet et que Balla donne son accord, je vais accepter.»

Quant à Boy Niang 2, Double Less se veut claire : «Si Boy Niang 2 veut un combat qu’il aille affronter les lutteurs des parcelles. Balla Gaye 2 peut affronter tout le monde, même Boy Niang 2. Mais cela ne dépend pas de moi. C’est Balla qui noue son ‘‘nguimbe’’. S’il est Ok et qu’on nous propose un pont d’or, on va revoir notre position. Nous n’en sommes pas là pour l’instant. Et encore une fois c’est Balla qui décide. Et je ne vais pas le faire à sa place.»