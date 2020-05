La saison prochaine bien sur! Royal Antwerp est qualifié en Europa League. Ainsi en a décidé l’assemblée générale de la Jupiler Pro League qui s’est réunie ce vendredi.

Royal Antwerp a terminé à la quatrième place du classement final arrêté après 29 journées. L’Antwerp a reçu son ticket européen et va disputer le troisième tour préliminaire de l’Europa League.

Amara Baby qui a été convoqué en équipe nationale lors des éliminatoires de la CAN 2015 est sociétaire de ce club belge. Cette saison, l’attaquant de 31 a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues. Son contrat devant se terminer en juin, il est possible prolongé d’un an.

L’autre joueur sénégalais est le défenseur central Abdoulaye Seck. Ancien sociétaire de Touré Kunda (actuel MPC), Casa Sport ou encore Diambars, il en est à sa deuxième saison en Belgique. Agé de 27 ans, il compte 13 matchs toutes compétitions confondues. Il est lié jusqu’à la saison prochaine avec The Great Old.

