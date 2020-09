Europa League : Galatasaray se qualifie pour le tour suivant grâce à Mbaye Diagne

By By DIOP Mamadou Share



Galatasaray a décroché son billet pour le troisième tour de l’Europa League grâce à l’attaquant Sénégalais Mbaye Diagne.

Dans le cadre du deuxième tour de qualification en Europa League, les coéquipiers de Mbaye Diagne ont eliminé la formation azerbaïdjanaise, Neftchi, cet après midi.

Buteur en premier mi-temps, Mbaye Diagne a marqué le troisième but des siens après la réponse de son compatriote Mamadou Mbodj et la deuxième réalisation de Luyindama. Les Orange-Rouge ont fini par battre Neftchi sur le score de 3 buts à 1 et de décrocher une qualification pour le prochain tour. Galatasaray affrontera l’équipe croate Hajduk Split lors du 3e tour préliminaire de l’UEFA Europa League, prévu dans une semaine.

