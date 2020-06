“Je ne jette en aucun cas l’éponge”

A cause de l’épidémie de coronavirus, Tom Leeb n’a pas pu monter sur la scène de l’Eurovision 2020. Malgré l’annulation du concours, le chanteur avait toujours la possibilité d’y participer en 2021. Mais la prochaine édition se fera sans lui, a-t-il annoncé sur Non Stop People. “J’ai un calendrier assez chargé l’année prochaine donc je ne pourrais pas faire l’Eurovision” , a expliqué Tom Leeb sur cette décision en “accord avec France Télévisions”. Car si le chanteur a laissé filer l’opportunité de représenter la France au concours, c’est pour pouvoir se consacrer aux différents projets qui l’attendent, au cinéma, à la télévision et dans la musique.

Dans un communiqué partagé sur Instagram ce mercredi 24 juin, Tom Leeb a tenu à mettre au clair son choix. “Suite à l’annonce de ma non participation à l’Eurovision 2021, (…) je tiens ici à préciser ma démarche,” a-t-il assuré avant de détailler : “Je ne jette en aucun cas l’éponge comme j’ai pu le lire dans certains médias. L’Eurovision est un événement qui demande un investissement total pendant plusieurs mois, et au vu de mon actualité en 2021, du nouvel album que je suis en train de préparer, des films qui sortiront sur la fin de l’année, et d’autres projets que je ne peux pas encore vous dévoiler, je ne peux pas assurer à 100 % l’engagement qui incombe au représentant de la France à l’Eurovision”. N’aimant pas “faire les choses à moitié”, Tom Leeb a donc renoncé à l’Eurovision 2O21, bien que l’aventure l’attirait toujours. “Vous comprendrez donc que ce n’est pas par manque d’envie, mais parce que je ne pourrais pas honorer à sa juste valeur le fait de porter le drapeau français à Rotterdam en 2021”, a-t-il confié sur ses motivations.

Par Marie Merlet