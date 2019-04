Eva Marie Coll Seck remplace Mankeur Ndiaye

L’ancien ministre de la Santé et de l’Action sociale est de retour aux affaires. Eva Marie Coll Seck remplace à la tête du Comité national de l’Initiative pour la transparence des Industries extractives (ITIE) Mankeur Ndiaye, nommé Représentant spécial pour la République de Centrafricaine et Chef de mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Républicaine centrafricaine (Minusca).

Selon le Soleil qui donne l’infirmation, Eva Marie Seck se retrouve aux commandes de cet organisme au moment où le Sénégal est entré dans l’ère du pétrole et du gaz avec d’importants gisements qui seront très bientôt exploités. Lancée il y a une quinzaine d’années, l’ITIE rappelle le quotidien national, repose sur une déclaration de principes d’une cinquantaine de pays ayant des industries extractives dont le but est de favoriser plus de transparence sur les paiements et revenus du secteur à travers la publication de leurs montants exacts sous une forme complète et compréhensible.

EMEDIA