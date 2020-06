La suite après cette publicité

Jeudi 25 juin, jour du ménage en Angleterre. Les clubs de Premier League officialisent les prolongations de joueurs en fin de contrat au 30 juin, dans l’optique de terminer la saison en cours. Ils annoncent également quels joueurs ne seront pas conservés au-delà de cette date. «Everton confirme qu’Oumar Niasse, Cuco Martina et Luke Garbutt quitteront le Club lorsque leurs contrats actuels expireront à la fin du mois», annoncent les Toffees. Egalement en fin de contrat,a conclu un accord à court terme pour continuer à jouer pour Everton jusqu’à la fin de cette saison.

L’arrière gauche mythique d’Everton, arrivé en 2007 de Wigan, a également prolongé en vue de la saison prochaine (2020/21). L’aventure continue pour le joueur de 35 ans. Comme indiqué plus tôt cette semaine, Maarten Stekelenburg quittera lui Everton à l’issue de la saison 2019/20. Le gardien néerlandais retournera à l’Ajax. Le club de Liverpool annonce également que le latéral français Djibril Sidibé a également signé une prolongation de son contrat de prêt avec Monaco pour rester avec le Club jusqu’à la fin de la saison de Premier League. Le club ne précise pas s’il lèvera l’option d’achat du joueur de 27 ans, apparu 24 fois dans le onze de Carlo Ancelotti (5 passes décisives) et qui reste attaché à l’ASM jusqu’en 2022.

