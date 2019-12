C’est le dernier jour du marathon budgétaire pour le vote de budget des différents ministères pour l’exercice de l’année 2020. Ce 12 décembre était au tour de Madame Ndèye Saly Diop Dieng qui présentait son projet de budget aux députés du parlement qui ont fini de l’approuver.

En effet, ce projet de budget du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l’enfance est arrêté à la somme de 21 610 119 825 F CFA en crédits de paiement et de 93 107 056 262 F CFA en autorisation d’engagement.

Pour le programme relatif à l’autonomie économique des femmes, les crédits de paiement sont arrêtés à 3 430 426 359 F CFA, le programme enfance voit ses crédits de paiement arrêté à la somme de 4 429 060 351 F CFA, pour la famille et le genre, 13 075 879 720 F CFA et enfin le pilotage et la gestioon administrative est arrêté à 674 753 395 F CFA.