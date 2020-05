La suite après cette publicité

Après avoir réalisé les coups Mitchell Bakker et Marcin Bulka l’été dernier, le Paris Saint-Germain essaye d’attirer un nouveau jeune élément à fort potentiel. Selon nos informations, il s’agit de Talles Magno (Vasco Gama). Un élément pas totalement inconnue en France, puisque nous vous révélions en janvier dernier que le carioca avait été proposé aux gros bras de Ligue 1 et que la Juventus était très intéressée au point de préparer une offensive.

Jeune avant-centre brésilien de 17 ans, pouvant également évoluer sur un côté, il se distingue par son apport offensif et sa vivacité. Très rapide et doté de belles qualités techniques, il a tout de l’attaquant moderne. Un profil moins buteur (2 buts en 15 matches de Série A brésilienne) que le néo Merengue Reinier, mais une petite bombe pour dynamiter les ailes. Au Brésil, si on s’amuse à plaisanter sur sa blessure survenue lors du dernier carnaval de Rio pour faire le parallèle avec Neymar et ses déboires, Magno est surtout comparé à son illustre ainé grâce à son gros potentiel.

International U17 avec le Brésil (6 capes, 3 buts) et régulièrement appelé en équipe première, ce jeune joueur est lié à Vasco jusqu’en décembre 2022 et dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros (30 M€ minimum seront réclamés si aucun club ne paie la clause). Paris suit donc de près la situation du joueur mais devra faire face à la concurrence de clubs européens pour attirer ce joyau dans la capitale. Liverpool, Séville, la Lazio, le Bayer Leverkusen et Benfica sont sur le coup.