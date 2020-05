Cet été, l’Olympique de Marseille va avoir du pain sur la planche. Outre le fait de devoir renforcer l’effectif pour la Ligue des Champions la saison prochaine alors que les moyens seront très limités, les dirigeants phocéens vont avoir affaire à André Villas-Boas et surtout à leurs joueurs en fin de contrat au 30 juin 2021. En clair, Jordan Amavi, Maxime Lopez, Steve Mandanda, Kostas Mitroglou, Valère Germain et Florian Thauvin quitteront le navire au maximum à l’été 2021, s’ils ne prolongent pas.

Le cas le plus épineux de cette liste est probablement celui de Florian Thauvin. Absent des terrains cette saison pour une blessure au pied, l’international français espérait peut-être, l’été passé, faire une belle saison, disputer l’Euro (qui a été repoussé d’une année) afin de se montrer à des grands clubs. L’OM espérait probablement cela pour vendre l’un de ses bijoux à un très joli prix. Mais après cette saison quasi-blanche, le natif d’Orléans ne compte pas partir, au grand dam des dirigeants marseillais. « Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m’en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson, tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi ici je suis bien, en plus j’ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça ? En plus je sors d’une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? », a-t-il d’ailleurs expliqué dans un live Instagram fin avril.

Gasperini aime aussi Kouassi

Donc, tout est simple finalement. Soit l’Olympique de Marseille tente de le prolonger, malgré ses hauts émoluments et le fait que le club doive baisser drastiquement son train de vie, soit il partira libre à l’issue de la saison 2020-2021. Récemment, nous apprenions en plus qu’aucune négociation n’avait été entamée avec le joueur concernant un renouvellement. Forcément, cela attise l’intérêt de certaines formations. C’est le cas en Italie où Gian Piero Gasperini, le coach de l’Atalanta, est, selon nos informations un grand fan du joueur.

Dans l’Hexagone, deux joueurs l’intéressent. En plus de Thauvin, le second est Tanguy Kouassi du Paris SG. Le profil du champion du Monde lui plaît beaucoup et il en a même discuté avec ses dirigeants et la cellule de recrutement. Mais, on lui a fait comprendre que Florian Thauvin était hors moyens pour le club bergamasque, qui, rappelons-le, est devenu quasi incontournable en Italie. Sa qualification en Ligue des Champions, son jeu extrêmement léché et sa propension à marquer un nombre de buts incroyable, en ont fait une des équipes les plus agréables à regarder en Europe. En plus, Gasperini fait énormément progresser ses joueurs, à l’image de Duvan Zapata ou Josip Iličić, ce qu’il ferait donc aussi probablement avec Florian Thauvin. La donne est complexe, mais cette année, l’opportunité est peut-être très belle de commencer à travailler le joueur pour le récupérer libre l’année prochaine…

FootMercato

