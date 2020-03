On dirait que certains « hommes d’affaires» sénégalais veulent profiter de cette situation de pandémie mondiale pour faire le buzz. Avant-hier, un groupe d’homme d’affaires a prétendu avoir remis la rondelette somme d’1 milliard de Fcfa au ministre de la Santé et de l’Action sociale. Vérification faite par Libération online, c’est un mensonge. Pur et simple.

En vérité, il était convenu que chaque organisation du secteur privé (Unacois, Cnp, Cnes, Club Sénégal émergent, syndicat des industrielles du Sénégal…) sorte un chèque de 200 millions de Fcfa. Il se trouve que certaines « organisations » étaient incapables de mobiliser une somme pareille. En lieu et placé, elles ont proposé la remise de matériels et de… produits hydroalcooliques. Conséquence : les organisations, comme l’Unacois Jappo, le syndicat des industriels ou le Cnp, qui ont pu rassembler un montant conséquent remettront leur contribution ce vendredi à 17 heures en plus d’un téléthon qui devrait être organisé sur la Tfm demain.