En cette période sombre et difficile mais avec l’espoir d’une victoire très prochaine, Expert Auto avec toutes ses composantes et forte de ses valeurs de solidarité, de proximité et d’engagement s’associe à tous pour lutter contre le Covid-19.

Pour se faire, nous avons décidé de mettre de côté notre cœur de métier : la mécanique générale, pour mettre à disposition notre ingénierie au profit du personnel médical du Sénégal.

Ainsi, nous avons conçu à partir notre service de Recherche et Développement ensuite dans nos ateliers de production, un masque à écran de protection faciale translucide, hautement technologique qui mettra à l’abri de ce virus, nos chers soignants qui sont de toujours très dévoués aux des populations afin d’éradiquer cette maladie qui ravage la planète. Nous l’avons appelé le masque “Karangué”.

Notre jeune, dynamique et expérimentée équipe travaille en ce moment d’arrache-pied nuit et jour pour livrer en grandes quantités des masques Karangué et en un temps record.

