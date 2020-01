Adama Traoré est l’une des grandes surprises de ce début de saison en Premier League. Le joueur a complètement changé de capacité physique et son préparateur physique Oscar Rodriguez s’est confié sur le sujet pour ‘Sport’.

En plus d’avoir inscrit un but précieux contre Manchester City la semaine passée en Premier League, le joueur a surpris en bousculant sans aucun problème un Benjamin Mendy pourtant très bien équipé sur le plan physique lui aussi.

C’est une image qui a fait le tour du monde du ballon rond et qui résume parfaitement la transformation physique qu’a vécu le joueur espagnol lors des derniers mois, lui permettant de devenir l’une des révélations de la saison de Premier League.

Son préparateur physique, Oscar Rodriguez, a donné une interview pour ‘Sport’ en Catalogne et a expliqué les changements du milieu de terrain d’origine malienne.

« Nous ne parlons pas de force, mais de puissance. Quand il est arrivé à notre centre à Barcelone, il a commencé un entraînement iso-inertiel. Un joueur, pour être professionnel, doit donné plus de 600 watts de puissance et Adama n’en avait que 590. Aujourd’hui, il est à plus de 1000 », a expliqué le préparateur.

C’est ainsi qu’a commencé la transformation physique de celui qui a chamboulé toute l’équipe de Manchester City il y a quelques jours : « Nous travaillons tout avec ce type de machines à haute vitesse, et avec le contrôle de la musculature pour compenser. »

Oscar Rodriguez dirige Global Performance, un centre par lequel sont passés des joueurs comme Traoré ou encore Eric Bailly. Le préparateur s’occupe personnellement et exclusivement d’Adama Traoré.

« Il est parti affecté de Barcelone. Il avait recalé des offres les années précédentes et il pensait faire la présaison avec l’équipe, mais ce ne fut pas le cas », a souligné le préparateur concernant le départ de Traoré de Barcelone.

